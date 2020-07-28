У Єгипті п’ятьом блогеркам дали по два роки тюрми за "пропаганду аморальності"
Укрінформ
Суд у Єгипті засудив п’ятьох блогерок до двох років ув’язнення, визнавши винними у «пропаганді аморальності» та «торгівлі людьми» через їхню активність у соціальних мережах.
Про це інформує Metro.
"Кількох молодих жінок засудили до ув'язнення на два роки у Єгипті за "пропаганду аморальності та сприяння торгівлі людьми", розцінивши як "непристойні" їхні відеоролики, розміщені у мережі TikTok", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що жінки здобули популярність у мережі TikTok своїми відео, де вони наносять макіяж, позують в авто, танцюють на кухнях та розповідають анекдоти.
Єгипетські правозахисники та користувачі соціальних медіа розпочали кампанію, вимагаючи від влади Єгипту звільнити жінок, назвавши їхні арешти «порушенням свободи думки та вираження поглядів» у консервативному суспільстві Єгипту.