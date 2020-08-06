Kyiv Art Fair повністю переходить в онлайн режим

“З 20 серпня по 31 жовтня сотні робіт сучасних українських художників будуть доступні на онлайн-платформі Kyiv Art Fair. Міський культурний проєкт не став винятком і потрапив під посилення карантинних заходів Кабінетом Міністрів. У зв'язку з цим, організатори Kyiv Art Fair взялися за розробку наймасштабнішої української онлайн-платформи для презентації творів мистецтва”, - йдеться у поширеному повідомленні.

Тепер захід триватиме на два місяці довше, ніж спершу було заплановано. “Подивитися роботи художників можна буде з будь-якої точки світу на сайті kyivartweek.com ”, - зауважується у пресрелізі.

Організатори стверджують, що “простір діджитал-ярмарку повністю відтворюватиме стенди комплексу “Parkovy”, де Kyiv Art Fair був запланований спочатку”. “Там же гості зможуть "відвідати" лекції про культуру. Вони будуть проходити в реальному часі у режимі відеоконференцій. Організатори також запланували різного роду інтеграції та інтерактив для відвідувачів, про що повідомлятиметься на сторінках соціальних мереж Kyiv Art Week”, - запевнили у пресслужбі.

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Художній директор арт-ярмарку Марія Вторушина зазначила, що “ключові світові ярмарки та бієнале сучасного мистецтва перейшли в онлайн на початку 2020 року”. “Досвід виявився успішним, і ми можемо спостерігати за тим, як світ мистецтва інтегрується в цифрове середовище. Звичні речі тепер існують в новому, доступному для всіх просторі. Галереї представляють роботи художників, багато з яких також були написані під час карантину. Kyiv Art Fair Online стане платформою, завдяки якій кожен зможе підтримати українське сучасне мистецтво і художників, не виходячи з дому”, - сказала Вторушина.

Kyiv Art Fair було заплановано на 20-23 серпня.

Фото: creativity.ua.