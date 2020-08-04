Робочий день на карантині збільшився на 48 хвилин

Робочий день в умовах карантинних обмежень під час пандемії коронавірусу став на 48,5 хвилини довший та має більше зустрічей.

Про це заявили у Національному бюро економічних досліджень США, передає Укрінформ.

Експерти проаналізували робочий процес 3,1 мільйона людей в 16 великих мегаполісах Північної Америки, Європи та Близького Сходу.

В ході дослідження вони зафіксували збільшення середньої тривалості робочого дня працівників на 8,2 відсотка або 48,5 хвилин, а також короткочасне збільшення їх роботи з електронною поштою.

Також зросла кількість нарад на одну людину – на 12,9%, та кількість учасників кожної наради – на 13,5%.

Водночас скоротилася тривалість зустрічей – на 20,1%. У сукупності загальний час, який людина проводить на нарадах протягом дня, у період карантину скоротився на 11,5%.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 4 серпня у світі зафіксовано 18 444 642 випадків COVID-19. 697 189 випадків - летальні, 11 675 538 осіб одужали.