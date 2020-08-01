Через коронавірус у Нідерландах скасували гей-прайд 2020

У Нідерландах у зв’язку з епідемією коронавірусної інфекції скасували традиційний гей-парад, який мав проходити в Амстердамі на початку серпня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Прайд відбувається щороку і триває кілька днів. Він включає концерти, вечірки та масові гуляння. Найгучнішою подією є парад на каналах Амстердама, у якому беруть участь 80 човнів.

Цьогоріч через коронавірус проводити масові заходи заборонено. Тож гей-прайд, за попередніми даними, перенесли на серпень наступного року.

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Тим часом організатори гей-прайду вивчають можливість проведення цьогоріч значно меншого за масштабами заходу.

Як повідомлялося, у Нідерландах за останню добу виявили 431 новий випадок COVID-19, що є найбільшим добовим показником від 7 травня.

Фото: Ірина Драбок, Укрінформ