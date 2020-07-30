У Китаї врятували жінку після триденної зупинки серця

У Китаї врятували жінку після триденної зупинки серця

Укрінформ
Лікарі з китайського міста Сіань запустили серце 23-річної пацієнтки, яке не билося три дні.

Про це повідомляє Global Times.

«23-річну жінку з фульмінантним міокардитом врятували у лікарні в Сіані, що у провінції Шеньсі на північному заході Китаю…» - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, серце дівчини не билося три дні. Щоб врятувати їй життя, лікарі екстрено застосували екстракорпоральну мембранну оксигенацію – альтернативний метод насичення крові киснем. Через три дні балансування на межі життя і смерті серцева функція пацієнтки відновилася.

Читайте також: У Китаї - рекордна за три місяці кількість випадків COVID-19

За словами лікарів, пацієнтка завжди лягала пізно спати, тому імунна система її організму ослабла. Крім того, в середині липня дівчина застудилася. Це призвело до фульмінантного міокардиту, внаслідок якого у неї був кардіогенний шок, і перестало битися серце.

Водночас протягом трьох днів дівчина залишалася у свідомості й розмовляла з людьми довкола. Вона була у доброму гуморі, надсилала повідомлення друзям, розповідаючи про свій дивовижний досвід.

Відео про дівчину, опубліковане на Weibo, швидко викликало великий резонанс. Допис набрав 20 тисяч коментарів та репостів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-