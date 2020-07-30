У Китаї врятували жінку після триденної зупинки серця

Лікарі з китайського міста Сіань запустили серце 23-річної пацієнтки, яке не билося три дні.

Про це повідомляє Global Times.

«23-річну жінку з фульмінантним міокардитом врятували у лікарні в Сіані, що у провінції Шеньсі на північному заході Китаю…» - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, серце дівчини не билося три дні. Щоб врятувати їй життя, лікарі екстрено застосували екстракорпоральну мембранну оксигенацію – альтернативний метод насичення крові киснем. Через три дні балансування на межі життя і смерті серцева функція пацієнтки відновилася.

За словами лікарів, пацієнтка завжди лягала пізно спати, тому імунна система її організму ослабла. Крім того, в середині липня дівчина застудилася. Це призвело до фульмінантного міокардиту, внаслідок якого у неї був кардіогенний шок, і перестало битися серце.

Водночас протягом трьох днів дівчина залишалася у свідомості й розмовляла з людьми довкола. Вона була у доброму гуморі, надсилала повідомлення друзям, розповідаючи про свій дивовижний досвід.

Відео про дівчину, опубліковане на Weibo, швидко викликало великий резонанс. Допис набрав 20 тисяч коментарів та репостів.