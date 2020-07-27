У Британії COVID-19 вперше підтвердили у домашнього кота

В Англії ветеринари вперше виявили коронавірус (COVID-19) у домашнього кота.

Про це заявила головний ветеринар Великобританії Крістін Мідлміс, передає пресслужба уряду країни.

«Проведені Агентством з охорони здоров'я тварин та рослин Великобританії тести підтвердили коронавірус у домашнього кота в Англії», - сказала вона.

Водночас, Мідлміс наголосила, що наразі немає доказів того, що домашні тварини можуть передавати COVID-19 людям.

Представниця Національної служби охорони здоров'я Англії Івон Дойл зазначила, що це перший випадок, коли в домашнього кота результат аналізу на коронавірус виявився позитивним. Вона додала, що в даному випадку скоріше за все хвороба була передана тварині від її власника, у якого раніше виявили COVID-19.

Станом на середину дня 27 липня у світі в цілому підтверджено 16 456 020 випадків заражень COVID-19, із яких 653 030– летальні. 10 075 011 людей вже встигли вилікуватися.