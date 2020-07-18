Онука Катрін Деньов заарештували через підозри у зв'язках із мафією

У Франції заарештували онука кінозірки Катрін Деньов, підозрюючи його у зв'язках з італійською мафією.

Про це повідомляє Daily Mail.

«Онука французької кінозірки Катрін Деньов і покійного режисера Роджера Вадима було заарештовано після поліцейського нальоту на групу рекетирів, які виробляли й поширювали фальшиві купюри (номіналом у 50 євро - ред.), якою управляє італійська мафія», - йдеться в повідомленні.

32-річного Ігоря Вадима помістили під варту в п'ятницю у поліцейському відділку в Парижі.

Його заарештували у середу в департаменті Шарант-Мартім. Ігорю Вадиму загрожує екстрадиція до Італії і тюремне ув'язнення через підозри у співпраці з італійською мафією.

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