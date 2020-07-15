В Україні вперше видали роман сучасного ліванського письменника у перекладі з арабської

В Україні вперше видано роман сучасного ліванського письменника у перекладі з арабської мови – книга ліванського письменника Жаббура Дуейги «Надруковано у Бейруті».

Про це Укрінформу повідомив Микола Кравченко, співзасновник видавництва «Нора-Друк», в якому і вийшла ця книжкова новинка.

Роман вийшов у перекладі Оксани Прохорович.

За сюжетом Фарід, молодий ліванський письменник, хоче опублікувати свою першу книжку, але у видавництвах отримує відмову за відмовою. Тоді він влаштовується коректором в одну з найстаріших друкарень, таємно сподіваючись, що йому таки вдасться колись надрукувати свій твір.

Українська письменниця Марина Гримич, яка зараз живе на місці подій, описаних Жаббуром Дуейги, стала однією з перших читачок роману і тепер радить його іншим.

«Дія відбувається в сучасному Бейруті, де, як у складках одягу, заховався древній, майже не зачеплений часом райончик, а в ньому - приватна друкарня, якій понад сто років. І хоч зараз тут найновіше друкарське обладнання, проте в її закапелках ще живуть старі арабські шрифти, і десь там тиняються ті друкарі, які вміють набирати їх вручну і друкувати книги на "антикварних" непідйомних величезних машинах, схожих на військові кораблі, на які треба здійматися металевими сходами. Ночами в типографії, розташованій в підвальному поверсі старезного будинку, бродить молода красуня – дружина власника на ім’я Персефона, яка любить читати кілька книжок водночас… Саме в цьому клаптику старого Бейруту відбувається заплутана історія, а ми, читачі, разом з автором, маємо можливість побродити старими бейрутськими вуличками, лабіринтами арабської граматики, завулками секретів старого арабського книгодрукування, завитками арабської каліграфії й серпантинами людських стосунків», - описує книгу письменниця Гримич.

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Також у видавництві процитували перший відгук кваліфікованого читача - президента Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександра Афоніна: «Прочитав з цікавістю життєві історії низки героїв з сюжету, що розповідає про такий далекий і майже невідомий нам арабський світ, хоча в ньому і йдеться про людей, які займаються близькою нам друкарською справою. Однак мова не про технології, а про людські долі... Рекомендую».

Роман «Надруковано в Бейруті» – це 36 розділів, що складаються приблизно з 1000 слів, де є чіткий ритм, який структурує зміст, що охоплює історію Лівану від початку 20 століття до сьогодення.