На Вінниччині видали унікальну збірку творів 25 поетів з одного села

У Вінницькій області вийшла друком унікальна збірка творів 25 поетів з одного села – Клембівки Ямпільського району.

Про це у Facebook повідомив редактор видавничого дому «Моя Вінниччина» Михайло Каменюк.

«Вінничани знову дивують світ гарним здобутком на царині духовності. Щойно вийшов друком солідний томик «Сердець клембівських передзвін», в якому надрукували свої твори 25 поетів одного села. А саме - легендарної Клембівки Ямпільського району, знаної у світі своїми геніальними вишивками, про які захоплено писав ще Михайло Коцюбинський. А тепер – знаної й поетами», - зазначив Каменюк.

За його словами, найвідомішим поетом, котрий народився у Клембівці, є Орест Корсовецький, якого підтримував Максим Рильський. Добіркою віршів Корсовецького книга обсягом майже 600 сторінок і відкривається. Її обкладинка проілюстрована роботою ще одного відомого уродженця і мешканця цього села – художника Віктора Наконечного. До збірки увійшли і його вірші.

Літературне починання клембівчан підтримали Вінницька ОДА та обласна рада, виділивши на друк книги кошти. Свій внесок зробила і місцева територіальна громада.

Як повідомлялось, видавничий дім «Моя Вінниччина» втілює в життя єдиний у країні однойменний історико-літературний проєкт, у межах якого за бюджетні кошти виходять книжки про історію хуторів, сіл, селищ, містечок і міст області. Вже видано 57 томів таких історій, до кінця року вийде друком іще вісім.