У Харкові обрали учасників Літературної резиденції-2020

У Харкові обрали учасників Літературної резиденції, які працюватимуть у місті з 15 серпня ідо 15 вересня над своїми творами чи перекладами та матимуть можливість ознайомитися з харківським культурним контекстом.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОДА.

"Учасників третьої за рахунком Літературної резиденції у Харкові обирало журі у складі письменників, членів Українського ПЕН: Сергія Жадана, Катерини Калитко, Андрія Куркова, Наталки Сняданко та Остапа Сливинського. Усього на розгляд журі надійшло 28 заявок, серед яких 19 - від авторів прозових творів, 9 - від перекладачів", - йдеться у повідомленні.

До Літературної резиденції обрано письменників Максима Беспалова (Дніпро/Львів) і Банді Шолтеса (Ужгород), а також перекладачів Тетяну Родіонову (Київ) і Юрія Матевощука (Тернопіль). Вони житимуть і працюватимуть у Харкові місяць, тож глибше познайомляться з харківським міським середовищем і культурним контекстом.

Беспалов працюватиме над романом "Пожежа", присвяченим історії української еміграції до США від кінця XIX століття до 1960-х з містком у сьогодення. Матевощук закінчуватиме переклад двох книг Корнеля Філіповича, одного з найпомітніших прозаїків Польщі середини ХХ століття. Його "Щоденник антигероя" та "Сад пана Нічке" розповідають про події Другої світової війни, які, на думку перекладача, мають паралелі із сучасною війною на Сході України. Тетяна Родіонова разом із перекладацькою групою VERBація працює над романом Томаса Вулфа "You Can’t Go Home Again" ("Додому нема вороття"). Окремі фрагменти роману 1973 року виходили у журналі "Всесвіт" в українському перекладі Еміля Хоменка. Банді Шолтес шукатиме харківських вражень для збірки оповідань "МРТ". Пригоди його героїв розгортаються в Ужгороді, Варшаві, Львові, Одесі та Харкові.

Цього року програма перебування письменників та перекладачів у Харкові враховує епідеміологічну ситуацію, тож зустрічі з читачами плануються в онлайн-форматі або з обмеженою кількістю учасників просто неба.

Дослідницькій роботі учасників Літрезиденції та зануренню в харківські реалії допомагатимуть співробітниці харківського Літературного музею.

Харківська літературна резиденція заснована Українським осередком Міжнародного ПЕН-клубу 2018 року з метою підтримки письменників та перекладачів, а також промоції Харкова та його культурних процесів. Цього року резиденція відбувається за підтримки Українського культурного фонду.