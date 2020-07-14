Ще одному російському актору заборонили в’їзд в Україну

Українські прикордонники проставили штамп про трирічну заборону на в’їзд до України російському актору, який торік відвідував фестиваль в анексованому Криму.

Росіянин 13 липня прилетів в аеропорт «Бориспіль» рейсом із Франкфурта, повідомляє Держприкордонслужба.

«Під час розмови чоловік 1982 року народження навідріз відмовлявся визнати відвідування анексованої Росією української території. Згодом він не зміг пояснити прикордонникам Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» своє перебування на одному з фестивалів в Криму минулого року», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, цей актор брав участь у зйомках фільму «Балканський рубіж», які проходили в тому числі на тимчасово окупованому півострові. Картина отримала субсидію від Мінкультури РФ.

За словами росіянина, в Україну він прибув також для зйомок.

У російсько-сербському фільмі «Балканський рубіж» ідеться про те, що російські військові в 1999 році нібито провели операцію з метою захистити Косово від НАТО. Зйомки, за повідомленнями преси, проходили в Росії, Сербії й на території окупованого Криму.

Прем'єра фільму відбулася у 2019 році. У ньому знімалися, зокрема, Антон Пампушний, Гоша Куценко, Мілош Бікович, Равшана Куркова, Гойко Мітич, Роман Курцин та інші.

У серпні 2019-го Бікович заявив, що йому заборонили вʼїзд до України.