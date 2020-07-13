Медіаексперт прокоментувала ситуацію з інтерв’ю Азарова телеканалу "НАШ"

Розмова з експрем’єр-міністром Миколою Азаровим у програмі «Важливе. Підсумки» на телеканалі «НАШ» могла відбутися за умови, що журналісти контролювали ситуацію і стежили, аби в ефірі не лунали антидержавницькі висловлювання.

Таку думку висловила у коментарі Укрінформу член Комісії журналістської етики, заступник шеф-редактора «Детектор медіа» Світлана Остапа.

«Комісія журналістської етики вже висловилася з подібного питання у заяві стосовно інтерв’ю Гордона з Поклонською і Гіркіним. В ній ми чітко сказали, що журналісти мають право брати інтерв’ю, зокрема навіть у воєнних злочинців, тому що ці інтерв’ю можуть містити суспільно важливу інформацію. Але водночас журналісти і медіа мають зберігати контроль над інтерв’ю», - підкреслила Остапа.

Вона додала: якщо хтось вважає, що в програмі було порушено Кодекс етики українського журналіста, він може звернутися із заявою до Комісії журналістської етики.

«Ми обов’язково розглянемо звернення і скажемо, чи були порушення, чи ні. Водночас ми проти того, щоб комісію втягували в якісь політичні розбірки», - зауважила медіаексперт.

Остапа нагадала, що в заяві КЖЕ щодо оприлюднення Дмитром Гордоном інтерв’ю з Наталією Поклонською та Ігорем Гіркиним зазначалося: «Журналісти мають право брати інтерв’ю у диктаторів, воєнних злочинців, підозрюваних у тяжких міжнародних злочинах та інших подібних осіб, яких негативно сприймає та засуджує значна частина або і більшість аудиторії. Часом такі особи є єдиним джерелом отримання суспільно важливої інформації, що обґрунтовує необхідність розмови з ними. Проте у таких випадках журналісти та редакції повинні зберігати контроль над повідомленнями, які звучать в інтерв’ю, уважно ставитися до етичних питань, які постають при наданні трибуни таким персонам».

Як повідомлялося, 10 липня гостем ток-шоу «Важливе. Підсумки» на телеканалі "НАШ" був Микола Азаров, прем'єр-міністр України у 2010–2014 рр. У програмі йшлося, зокрема, про оприлюднені плівки нібито розмови Петра Порошенка та Володимира Путіна.