На Херсонщині почнуть відновлювати музей-садибу Остапа Вишні

У Херсонській області розпочинаються роботи з відбудови музею-садиби Остапа Вишні у селі Кринки – напівзруйновану будівлю перенесуть на інше місце та відновлять, максимально зберігши.

Про це на пресконференції розповів меценат, керівник столичної будівельної компанії Сергій Одарич, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Побачив інформацію про те, в якому жахливому стані перебуває садиба Остапа Вишні, згадав, як вивчав у школі його творчість - він запав мені у душу. Дуже здивувався, що наразі така ситуація склалася. Так вийшло, що ми беремося за цю справу, місцева влада виділила землю, куди ми перенесемо садибу – з території військової частини. Сьогодні з нами вже були будівельники, які безпосередньо виконуватимуть роботи. Ми все відновимо як було – все до сантиметра. Все дбайливо розбираємо, перевозимо на нове будівництво, заливаємо фундамент», - розповів Одарич.

Як повідомляють у Херсонській ОДА, будинок, у якому зупинявся для відпочинку Остап Вишня у Кринках і де був колись музей, не ремонтувався понад два десятиліття. Крім того, він розташований на території, яка зараз перебуває у віданні Міністерства оборони, доступ до нього обмежений. Тому й треба перенести споруду на іншу ділянку.

Як зазначив Одарич, відповідаючи на запитання кореспондента агентства, перенести будівлю треба на відстань близько 500 метрів, облаштують і територію навколо садиби. Закінчити роботи планують у жовтні.

Меценат сподівається, що відновлену будівельниками садибу згодом наповнять матеріалами, експонатами, будуть розроблені туристичні маршрути, відбуватимуться читання і тут буде нова цікава локація.

Роботи з відновлення мали розпочатися ще навесні, проте завадив карантин. Але за цей час місцевій ініціативній групі, що переймається відновленням садиби, вдалося переконати депутатів Козаче-Лагерської сільської ради у необхідності виділення земельної ділянки у Кринках, куди можна перенести садибу.

Депутатка Козаче-Лагерської сільради Наталія Ільїна, яка очолює ініціативну групу, розповіла під час пресконференції, що спроби відновити музей-садибу Остапа Вишні розпочалися ще у 2015 році – тоді організували свято з нагоди дня народження письменника, запросили старожилів. У 2019 році, якраз до 130-річчя від дня його народження знайшли 30 старих унікальних фотографій, пов’язаних з класиком українського гумору. Їх реставрували та організували свято-презентацію на території військової частини.

Як зазначила Наталія Ільїна, вже відбулася зустріч з приводу відновлення музею-садиби з головою Херсонської ОДА Юрієм Гусєвим. «Перше питання, яке було у мене, – питання доріг, тому що до нас поїдуть туристи. Зрозуміло, що потрібно водночас з роботою з відновлення садиби, щоб зробили дорогу», - розповіла депутатка.

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Як зазначив під час пресконференції начальник управління культури, молоді та спорту ОДА Михайло Линецький, цей проєкт – серед пріоритетних у сфері культури області. Що стосується майбутнього музею-садиби після того як закінчать роботи будівельники, то розглядають кілька варіантів: об’єкт може залишитися у місцевому комунальному підприємстві, він може стати літературно-етнографічним відділом районного краєзнавчого музею або філією обласного краєзнавчого музею.

Як відомо, у Кринках Остап Вишня любив рибалити та полювати, відомий його вислів: «Хто в Крим, а я — у Кринки».