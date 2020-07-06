Армані став спецпослом ООН з відповідального туризму

Дизайнера Джорджіо Армані призначили спеціальним послом з відповідального туризму Всесвітньої туристської організації ООН (UNWTO).

Про це повідомляє UNWTO в Instagram.

"Вдячні нашому новому спеціальному послу з питань туризму, модельєру Джорджіо Армані за приєднання до родини #UNWTO! Ваш внесок допоможе зробити туристичну галузь більш розмаїтою та посилити можливості для створення робочих місць і стимулювання економічного зростання", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: В Іспанії порахували суму збитків для туризму від пандемії

Зараз Армані 85 років. З 2002 року він є послом доброї волі Управління верховного комісара у справах біженців ООН.