Лувр знову відкрили для відвідувачів

Перші відвідувачі змогли увійти до найпопулярнішого світового музею Лувр, що у Франції, вранці понеділка після скасування обмежувальних заходів, що тривали 3,5 місяця.

Про це повідомило видання Le Monde.

«Музей Лувр відчинив двері для відвідувачів. Водночас, це суміш нетерпіння, побоювання та надії керівництва та персоналу великого музею, який втратив понад 40 мільйонів євро доходів під час карантину, який позбавив звичної навали туристів з США, Китаю, Кореї, Японії, Бразилії та інших країн», - йдеться у повідомленні.

У виданні нагадали, що 75% відвідувачів музею зазвичай становлять іноземці. Але поки тільки європейці з сусідніх країн зможуть повернутися до залів Лувру. Так надовго музей не закривався з часів Другої світової війни.

Керівництво закладу очікує на три складні роки, усвідомлюючи, що загальна кількість проданих квитків у 2020 році буде дуже далекою від рекордних 10 мільйонів, досягнутих у 2018 році.

Перші відвідувачі увійшли до музею з 9:00 год. понеділка і отримали змогу оглянути усі експонати з дотриманням соціальної дистанції та інших захисних заходів. Більшість зал буде відкрита для відвідування, хоча близько 30% колекцій - будуть недоступними протягом перших тижнів і місяців. Відвідувачі теоретично зможуть побачити понад 30 000 робіт на площі 45 000 м2. Їм допоможе новий аудіо-путівник Nintendo, який можна взяти в прокат з 15 липня. Доступний 9 мовами, він пропонує інноваційний контент, щоб краще зрозуміти історію кімнат та колекцій з їх загадками та міфами.

У зв'язку з COVID-19 музей вирішив приймати групи до 25 осіб, яких оснащуватимуть гарнітурами та мікрофонами. Вони проводитимуть різні акції з родинами та молоддю.