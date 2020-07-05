У Німеччині власників тварин зобов’яжуть повідомляти про COVID-19 в улюбленця

У Німеччині власники домашніх тварин, які заразилися коронавірусом, муситимуть повідомляти про це ветеринарні органи.

Таке рішення затвердив німецький Бундесрат - представництво федеральних земель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Про домашніх тварин, які були заражені SARS-CoV-2, в майбутньому треба буде повідомляти відповідальні ветеринарні органи», - йдеться у документі.

Метою такого кроку є вивчення виникнення та поширення захворювання у тварин. Попередні дослідження засвідчили, що, наприклад, собаки, коти, хом'яки вразливі до зараження, але у різний спосіб; так само у них відрізняються клінічні прояви, симптоматика та одужання.

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Тож вірусологи хочуть дослідити ареал видів, які можуть заразитися, шляхи інфікування та взаємодію між тваринами, людьми та навколишнім середовищем, аби виявити ризики для здоров'я власників домашніх тварин і їх самих, і вжити відповідні заходи для захисту.

Водночас, як підкреслюється, нове законодавство не покладає на власників обов’язку тестувати своїх улюбленців.

Даних щодо кількості інфікованих тварин наразі немає.

За даними Інституту Роберта Коха, станом на 5 липня в ФРН зареєстровано загалом 196 335 випадків зараження коронавірусом, з них 239 за останню добу. За час епідемії в країні померло 9 012 людей, одужали близько 181 500.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 11 416 898 випадків зараження коронавірусом, з них 534 273 летальні, одужало 6 465 297 осіб.

фото: Silke Heyer/​imago images