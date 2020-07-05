У Німеччині власників тварин зобов’яжуть повідомляти про COVID-19 в улюбленця

У Німеччині власників тварин зобов’яжуть повідомляти про COVID-19 в улюбленця

Укрінформ
У Німеччині власники домашніх тварин, які заразилися коронавірусом, муситимуть повідомляти про це ветеринарні органи.

Таке рішення затвердив німецький Бундесрат - представництво федеральних земель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Про домашніх тварин, які були заражені SARS-CoV-2, в майбутньому треба буде повідомляти відповідальні ветеринарні органи», - йдеться у документі.

Метою такого кроку є вивчення виникнення та поширення захворювання у тварин. Попередні дослідження засвідчили, що, наприклад, собаки, коти, хом'яки вразливі до зараження, але у різний спосіб; так само у них відрізняються клінічні прояви, симптоматика та одужання.

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Тож вірусологи хочуть дослідити ареал видів, які можуть заразитися, шляхи інфікування та взаємодію між тваринами, людьми та навколишнім середовищем, аби виявити ризики для здоров'я власників домашніх тварин і їх самих, і вжити відповідні заходи для захисту.

Водночас, як підкреслюється, нове законодавство не покладає на власників обов’язку тестувати своїх улюбленців.

Даних щодо кількості інфікованих тварин наразі немає.

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За даними Інституту Роберта Коха, станом на 5 липня в ФРН зареєстровано загалом 196 335 випадків зараження коронавірусом, з них 239 за останню добу. За час епідемії в країні померло 9 012 людей, одужали близько 181 500.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 11 416 898 випадків зараження коронавірусом, з них 534 273 летальні, одужало 6 465 297 осіб.

фото: Silke Heyer/​imago images

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