Коронамода: індійський бізнесмен придбав маску із золота

Бізнесмен з Індії заявляє, що виклав близько 4 000 доларів США за золоту маску для обличчя для захисту від коронавірусу, який вирує в країні.

Про це повідомляє The Straits Times.

«Виготовлене майстром на замовлення за вісім днів покриття з дорогоцінних металів важить 60 грамів», - стверджує Шанкар Курхаде із західного міста Пуне.

Maharashtra: Shankar Kurade, a resident of Pimpri-Chinchwad of Pune district, has got himself a mask made of gold worth Rs 2.89 Lakhs. Says, "It's a thin mask with minute holes so that there's no difficulty in breathing. I'm not sure whether this mask will be effective." #COVID19 pic.twitter.com/JrbfI7iwS4 — ANI (@ANI) July 4, 2020

"Це тонка маска і крихітні пори, які допомагають мені дихати. Я не впевнений, чи вдасться захистися від коронавірусної інфекції, але я вживаю інших запобіжних заходів ", - розповідає чоловік.

49-річний індієць також додав, що любить прикрашати себе золотими прикрасами вагою в кілограм, включаючи браслет, намисто та кільця на кожному пальці правої руки.

Компанія Кухаде, що виготовляє промислові сараї, заявила, що ідею для золотої маски для обличчя він отримав після того, як побачив повідомлення в ЗМІ про чоловіка, який носив таку ж, але зроблену зі срібла.

"Люди просять у мене зробити селфі", - хвалиться він.

Як повідомлялося, в Індії вирує епідемія коронавірусу.

Індійська фармацевтична компанія Bharat Biotech отримала дозвіл на тестування потенційної вакцини COVAXIN проти коронавірусу (COVID-19) на людях.

За даними Worldometer, в цілому в Індії підтверджено 675,453 випадків коронавірусу, станом на 5 липня за добу 1549 випадки та 24 смерті.

Фото: PTI