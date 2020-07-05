Коронамода: індійський бізнесмен придбав маску із золота

Коронамода: індійський бізнесмен придбав маску із золота

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Укрінформ
Бізнесмен з Індії заявляє, що виклав близько 4 000 доларів США за золоту маску для обличчя для захисту від коронавірусу, який вирує в країні.

Про це повідомляє The Straits Times.

«Виготовлене майстром на замовлення за вісім днів покриття з дорогоцінних металів важить 60 грамів», - стверджує Шанкар Курхаде із західного міста Пуне.

"Це тонка маска і крихітні пори, які допомагають мені дихати. Я не впевнений, чи вдасться захистися від коронавірусної інфекції, але я вживаю інших запобіжних заходів ", - розповідає чоловік.

49-річний індієць також додав, що любить прикрашати себе золотими прикрасами вагою в кілограм, включаючи браслет, намисто та кільця на кожному пальці правої руки.

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Компанія Кухаде, що виготовляє промислові сараї, заявила, що ідею для золотої маски для обличчя він отримав після того, як побачив повідомлення в ЗМІ про чоловіка, який носив таку ж, але зроблену зі срібла.

"Люди просять у мене зробити селфі", - хвалиться він.

Як повідомлялося, в Індії вирує епідемія коронавірусу.

Індійська фармацевтична компанія Bharat Biotech отримала дозвіл на тестування потенційної вакцини COVAXIN проти коронавірусу (COVID-19) на людях.

За даними Worldometer, в цілому в Індії підтверджено 675,453 випадків коронавірусу, станом на 5 липня за добу 1549 випадки та 24 смерті.

Фото: PTI

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