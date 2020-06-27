В Індії виявили вже понад пів мільйона випадків коронавірусу

В Індії станом на 27 червня підтверджено понад 500 тисяч випадків захворювання на COVID-19, зокрема за останню добу виявлено 18 500 нових випадків, що є рекордом від початку епідемії в країні.

Про це повідомляє AFP.

"Наразі в Індії вже понад 500 000 підтверджених випадків коронавірусної хвороби; згідно з опублікованими в суботу даними уряду, зафіксовано рекордне щоденне зростання - 18 500 нових випадків інфікування", - йдеться у повідомленні.

Нині уряд Індії зазнає критики через відсутність масового тестування. На думку експертів, справжня кількість випадків захворювання на COVID-19 в Індії перевищує офіційну, яка наразі становить 509 тисяч.

Зазначається, що протягом останніх 24 годин в Індії померло 385 інфікованих коронавірусом, при цьому загальна кількість летальних випадків сягнула 15 685-ти.

Експерти попереджають, що у разі, якщо епідемія в країні найближчими тижнями не пройде свого піку, на кінець липня кількість інфікованих в Індії може перевищити один мільйон.

Зазначається, що найскладніша ситуація спостерігається у містах Нью-Делі та Мумбаї. Влада Нью-Делі готується до песимістичного сценарію, згідно з яким до кінця липня у місті буде близько півмільйона інфікованих. Для розміщення хворих планується використовувати залізничні вагони, готелі та бенкетні зали.

Влада розглядає питання про запровадження більш жорстких обмежень у країні.

Індія нині посідає четверте місце у світі за кількістю офіційно зареєстрованих випадків COVID-19, поступаючись лише США, Бразилії та РФ.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі підтверджено 9 919 559 випадків зараження коронавірусом, включаючи 497 255 летальних, одужало 5 372 998 людей.

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