В Індії п’ять діб поспіль фіксують понад 12 тисяч нових випадків COVID-19

В Індії вже 5 діб поспіль фіксується понад 12 тис. нових випадків інфікування COVID-19.

Про це повідомляє CNN.

«В Індії п’ятий день поспіль фіксують понад 12 тис. нових випадків коронавірусу за добу», - йдеться в повідомленні.

Так, станом на понеділок за останні 24 години в країні зафіксовано 14 821 випадок інфікування COVID-19, загалом з початку пандемії на коронавірус захворіли 425 282 особи.

За добу в Індії від COVID-19 померли 445 людей (другий найбільший показник за весь час пандемії), за 8 днів було зафіксовано 104 тис. нових випадків хвороби та 4,5 тис. смертей.

Станом на ранок 22 червня у світі в цілому зафіксовано понад 9 млн випадків COVID-19, із них 471 тис. летальних.

Фото: PTI