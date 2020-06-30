Індія у липні почне тестувати на людях власну вакцину проти COVID-19

Індійська фармацевтична компанія Bharat Biotech отримала дозвіл на тестування потенційної вакцини COVAXIN проти коронавірусу (COVID-19) на людях.

Про це повідомляє Times of India.

"Bharat Biotech заявила, що її COVAXIN може стати першою в Індії вакциною проти коронавірусу і що вона отримала дозвіл на тестування на людях у першій і другій клінічних фазах", - йдеться у повідомленні.

Перші тестування в країні заплановані на липень.

Зазначається, що для розробки потенційної вакцини проти COVID-19 компанія працювала з Індійською радою медичного дослідження й Національним інститутом вірусології.

Як повідомлялося, станом на 30 червня у світі підтверджено 10 412 421 випадок зараження коронавірусом. Померли від хвороби 508 228 осіб, одужали – 5 668 668.