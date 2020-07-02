Історичний серіал за романом Дімарова покажуть восени

Прем'єра епічної драми «І будуть люди» за мотивами однойменного роману Анатолія Дімарова відбудеться цієї осені на телеканалі СТБ.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики на сторінці у Facebook, де також презентувало офіційний тизер серіалу.

«Серіал-сага через призму життя звичайних людей показує турбулентні етапи XX століття: Перша світова війна, революція, прихід радянської влади. 12 епізодів. 12 героїв. 12 доль. Усіх об’єднує одне – бажання жити, любити й знайти своє місце у новому вимірі історії» - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, виробництво серіалу – FILM.UA Group на замовлення МКІП.

«Історична достовірність і актуальність подій, без сумніву, зачеплять серця глядачів. Адже у кожної української сім’ї є ті драматичні епізоди, звернення до яких дасть змогу зрозуміти свою природу, своє сьогодення. Це наша історія та культура, яку​ не можна забувати», - зазначається на Facebook-сторінці проєкту.

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Режисер серіалу - Аркадій Непиталюк. Продюсери - Сергій Демидов, Віктор Мирський, Людмила Семчук. Креативний продюсер - Олеся Лук’яненко. Виконавчий продюсер - Валерія Ткачук. Оператор - Дмитро Юриков. Автори сценарію - Тетяна Щегельська, Тарас Антипович.

У ролях - Остап Дзядек, Акмал Гурєзов, Олена Борозенець, Катерина Григоренко, Віктор Жданов, Костянтин Темляк, Олександр Піскунов, Олександр Мавриць, Макар Тихомиров, Анна Тамбова, Віталій Ажнов, Аліна Костюкова, Ігор Колтовський.

Фото: Film.ua