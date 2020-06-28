Netflix зніме серіал за грою Cyberpunk 2077

Стрімінговий портал Netflix повідомив, що зніме серіал за грою Cyberpunk 2077, який вийде в листопаді 2020 року.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Серіал із 10 епізодів матиме назву Cyberpunk: Edgerunners.

Режисером стане японець Хіроюкі Імаісі, а композитором Акіра Ямаока. Творці покажуть історію людини, яка веде боротьбу за виживання в гігантському мегаполісі.

Вихід серіалу запланований на 2022 рік. Сама ж гра має вийти вже у листопаді цього року. Реліз Cyberpunk 2077 відбудеться на всіх платформах одночасно — ПК, PlayStation 4 та Xbox One.