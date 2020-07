Восени вийде книга про українських жінок-підприємниць «Big Money. Книга 2»

Восени 2020 року вийде книга про українських жінок-підприємниць «Big Money. Книга 2. Принципи перших», автором якої є бізнесмен і ведучий популярного Youtube-каналу про бізнес «Big Money» Євген Черняк.

Про це Укрінформу повідомили у видавництві BookChef.

Книга заснована на реальних історіях успішних бізнес-леді, серед яких: Лєра Бородіна (засновниця сервісу оренди суконь Oh My Look!, співзасновниця б’юті-простору G.Bar, So DoDo і LAVLA), Марина Авдєєва (співзасновниця та керівний акціонер страхової компанії «Арсенал страхування»), Ольга Гуцал (власниця компанії «Каміон-Оіл» та ювелірного салону «Абрикос»), Вікторія Тігіпко (засновниця та керівний партнер венчурного фонду TA Ventures, президент Одеського міжнародного кінофестивалю), Олена Гудкова (засновниця благодійної барахолки "Кураж Базар").

Читачі дізнаються про їхні перші кроки у бізнесі, залучення інвестицій та принципи формування команд.

Читайте також: Шведський журналіст презентував книгу про Україну

Також у книзі «Big Money. Книга 2. Принципи перших» містяться цікаві біографічні факти, які можуть стати слушними для кожного підприємця, наприклад: як відбити інформаційну атаку, які принципи агресивного росту можуть допомогти досягнути мільйонної капіталізації, які «червоні прапорці» варто враховувати команді стартапу у переговорах з потенційним інвестором, як щомісячно організовувати івенти на тисячу відвідувачів, які існують способи антикризового PR та поради відносно поведінки в соцмережах.

Перша книга Євгена Черняка, що мала назву «Big Money», стала бестселером 2019 року із накладом 55 тисяч примірників.