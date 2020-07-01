У Токіо після 4-місячного карантину відкрили Діснейленд

Токійський Діснейленд відкрився в середу після чотирьох місяців карантинного закриття на тлі пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє BBC.

«Відвідувачі змогли повернутися в Токійський Діснейленд вперше за чотири місяці», - йдеться в повідомленні.

Парк атракціонів поряд з Токійським DisneySea, став останнім відкритим з тематичних парків Діснея в Азії.

У компанії «активно просять гостей» стежити за соціальним дистанціонуванням і обмеженням кількості відвідувачів парку.

У Китаї, де почалася пандемія, Шанхайський Діснейленд був відкритий у травні, а наприкінці червня - тематичний парк у Гонконзі.

Фото: EPA