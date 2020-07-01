У Токіо після 4-місячного карантину відкрили Діснейленд
Укрінформ
Токійський Діснейленд відкрився в середу після чотирьох місяців карантинного закриття на тлі пандемії коронавірусу.
Про це повідомляє BBC.
«Відвідувачі змогли повернутися в Токійський Діснейленд вперше за чотири місяці», - йдеться в повідомленні.
Парк атракціонів поряд з Токійським DisneySea, став останнім відкритим з тематичних парків Діснея в Азії.
У компанії «активно просять гостей» стежити за соціальним дистанціонуванням і обмеженням кількості відвідувачів парку.
У Китаї, де почалася пандемія, Шанхайський Діснейленд був відкритий у травні, а наприкінці червня - тематичний парк у Гонконзі.
Фото: EPA