У працівника паризького Діснейленду виявили коронавірус, але парк поки не закривають

Діснейленд У Парижі перейшов на посилені заходи безпеки через свого працівника, в якого тест виявив коронавірус, але парк поки що закривати не будуть.

Про це повідомляє Daily Mail.

«У одного з працівників паризького Діснейленду тест на коронавірус показав позитивний результат. Проте розважальний парк продовжуватиме працювати далі з посиленими заходами безпеки – відвідувачам даватимуть гель для рук та радитимуть тримати дистанцію в чергах», - йдеться в повідомленні.

При цьому адміністрація парку наголошує, передають французькі ЗМІ, що заражена особа працювала «за кулісами» та не контактувала з відвідувачами. Наразі співробітники паризького Діснейленду перевіряють своїх колег, які так чи інакше контактували із зараженим працівником.

Слід нагадати також, що раніше в Парижі закрили вхід до галереї Лувр, а Ейфелева вежа приймає платежі відвідувачів лише банківською карткою, оскільки існують побоювання, що вірус може передаватися через гроші.

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Раніше в Парижі заборонили вхід у галерею Лувра, але Діснейленд та Ейфелева вежа залишились відкритими. Однак Ейфелева вежа приймає платежі тільки банківською картою на тлі побоювань, що вірус може передатися через готівку.

Як відомо, парк Діснейленд у Токіо нині закритий для відвідувачів, а в Шанхаї не працює ще з 25 січня – його невдовзі планують частково відкрити.