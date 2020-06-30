Легендарний Cirque du Soleil оголосив про банкрутство після трьох місяців відсутності шоу у зв’язку з пандемією коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє CNN з посиланням на повідомлення компанії.

Зазначається, що Cirque du Soleil, який базується в канадському Монреалі, назвав причиною свого банкрутства «величезний збій і примусове закриття шоу в результаті пандемії COVID-19». Компанія має намір реструктуризувати свій борг за допомогою канадського уряду і приватних інвестиційних компаній.

Так, 3 місяці тому Cirque du Soleil тимчасово призупинив виробництво своїх шоу, в тому числі шести в Лас-Вегасі. Також в компанії планували близько 10 концертів по всьому світу.

Цирк оголосив тендер на участь в конкурсі з боку своїх найбільших спонсорів, в тому числі з багатонаціональних приватних інвестиційних компаній з США, Китаю та Канади на 420 мільйонів доларів. Передбачається, що ця пропозиція стане відправною точкою в аукціоні для залучення інших учасників.

Компанія також отримала нове фінансування в розмірі 300 мільйонів доларів для «підтримки успішного перезапуску, надання допомоги постраждалим співробітникам і партнерам Cirque du Soleil і прийняття певних зобов'язань перед компанією».

Повідомляється, що цирк має боргів майже на 1 мільярд доларів. Крім того, виробництво шоу залишається призупиненим. Щоб зупинити фінансові втрати, Cirque du Soleil звільнив близько 3500 своїх співробітників.

"Упродовж останніх 36 років Cirque du Soleil був дуже успішною і прибутковою організацією. Однак з нульовими доходами після примусового закриття всіх наших шоу через COVID-19, керівництво повинно було діяти рішуче, щоб захистити майбутнє компанії", — сказав генеральний директор Cirque du Soleil Entertainment Group Даніель Ламарр.

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Нагадаємо: Cirque du Soleil заснований Гі Лаліберте і Жілем Сент-Круа в 1984 році в Канаді. Цирк відомий відмовою від участі тварин в спектаклях і своїми шоу, в яких циркова майстерність поєднується з хореографією.

Фото: Perla Global Media