Ексвласник Цирку дю Солей хоче викупити його

Ексвласник Цирку дю Солей хоче викупити його

Укрінформ
Засновник та колишній власник Circue du Soleil Гі Лаліберте висловив готовність викупити назад компанію, що винна кредиторам близько 1$ мільярда.

Про це в ефірі Radio-Canada заявив сам Лаліберте, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я ухвалив рішення розпочати процес купівлі”, - сказав Лаліберте.

Він додав, що заснована ним ще в 1984 році циркова компанія “дуже багато дала мені, тож, якщо я можу допомогти, то зроблю це”.

Зазначимо, що через пандемію COVID-19 усі шоу Circue du Soleil з березня до щонайраніше липня були скасовані. Через фінансові складнощі канадська компанія два місяці тому оголосила про скорочення 95% персоналу.

У 2015 році Лаліберте почав позбуватися своєї частки в Circue du Soleil і в березні 2016-го продав останні 10% пенсійному фонду Квебека. Точна сума досі не розголошується, але за приблизними підрахунками вона становила близько 100 млн дол.

У 2018 році відповідно до рейтингу журналу Forbes Лаліберте займав 11 сходинку в рейтингу найбагатших канадців.

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У 2009 році він став першим канадським космічним туристом, провівши тиждень на борту МКС.

Cirque du Soleil — компанія-представник сучасного жанру циркового мистецтва. Заснована в 1984 році Гі Лаліберте та Даніелем Готьє, базується в Монреалі. «Цирк Сонця» налічує понад 4000 осіб, що працюють в різних трупах, що дозволяє компанії давати вистави в декількох точках світу одночасно.

Фото: Perla Global Media

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