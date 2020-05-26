Ексвласник Цирку дю Солей хоче викупити його

Засновник та колишній власник Circue du Soleil Гі Лаліберте висловив готовність викупити назад компанію, що винна кредиторам близько 1$ мільярда.

Про це в ефірі Radio-Canada заявив сам Лаліберте, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я ухвалив рішення розпочати процес купівлі”, - сказав Лаліберте.

Він додав, що заснована ним ще в 1984 році циркова компанія “дуже багато дала мені, тож, якщо я можу допомогти, то зроблю це”.

Зазначимо, що через пандемію COVID-19 усі шоу Circue du Soleil з березня до щонайраніше липня були скасовані. Через фінансові складнощі канадська компанія два місяці тому оголосила про скорочення 95% персоналу.

У 2015 році Лаліберте почав позбуватися своєї частки в Circue du Soleil і в березні 2016-го продав останні 10% пенсійному фонду Квебека. Точна сума досі не розголошується, але за приблизними підрахунками вона становила близько 100 млн дол.

У 2018 році відповідно до рейтингу журналу Forbes Лаліберте займав 11 сходинку в рейтингу найбагатших канадців.

У 2009 році він став першим канадським космічним туристом, провівши тиждень на борту МКС.

Cirque du Soleil — компанія-представник сучасного жанру циркового мистецтва. Заснована в 1984 році Гі Лаліберте та Даніелем Готьє, базується в Монреалі. «Цирк Сонця» налічує понад 4000 осіб, що працюють в різних трупах, що дозволяє компанії давати вистави в декількох точках світу одночасно.

Фото: Perla Global Media