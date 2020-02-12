Без тварин: українські цирки мають оновити програми до 2021 року

Українські державні цирки мають час на оновлення своїх програм без тварин до 2021 року.

Про це розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ заступник глави Міністерства культури, молоді та спорту Ірина Подоляк.

"Вони мають час на оновлення своїх програм на 2021 рік. Бо мені дуже шкода, якщо найбільшим джерелом атрактивності українського цирку є експлуатація тварин", - сказала Подоляк.

Вона зазначила, що наразі триває процес перемовин з громадськими інституціями, які готові прийняти циркових тварин. За її словами, державі належить 96 тварин.

Подоляк розповіла, що наразі було підписано меморандум з Еко-парком Фельдмана, і він готовий прийняти їх усіх. Там є хороші умови, і парк готовий дотримуватись усіх цивілізованих правил утримання.

"Однак є дресирувальники, які мають право власності на своїх тварин. Ми запропонували їм до цього меморандуму долучитися і вступити в переговори. Держава не має наміру говорити їм, що робити, але ми даємо вікно можливостей. Варіантів багато, але важливо зрозуміти, що ми не можемо заборонити використання тварин у державних цирках, а у приватних не заборонити, тому що тоді ми створимо нерівні умови", - сказала вона.

Як повідомляв Укрінформ, керівництво МКМС вже підписало меморандум «Фельдман Еко-парк» про передачу тварин з цирку. Ведуться перемови з іншими громадськими організаціями, які можуть приєднатися до меморандуму і взяти до себе чотирилапих. Але це тільки ті тварини, які є у держвласності. Впливати на приватних власників ні міністерство, ні держава не може.

Також МКМС готує законопроєкт про заборону використання тварин у цирках з 2021 року.