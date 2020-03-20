У Cirque du Soleil скоротили 95% персоналу через коронавірус

Про це йдеться у поширеному компанією прес-релізі.

“Розважальна група “Cirque du Soleil” змушена негайно провести суттєві тимчасові скорочення, що стосуватимуться 4679 співробітників або 95% її робочої сили. Ухвалити це рішення Групі було дуже важко, однак цей крок потрібен для стабілізації компанії для майбутнього”, - зазначається у повідомленні.

У релізі зазначається, що проведені скорочення дозволять компанії “продовжити роботу та відновитися після припинення глобальної кризи”. “Ключова команда продовжить роботу, підтримуючи проведення базових операцій, продовжуючи планування турів та продаж квитків на наші шоу цього року й у 2021, а також готуючись до набору персоналу щойно виробництву дозволять відновитися”, - повідомили у компанії.

У “Cirque du Soleil” додали, що проблеми виникли “з огляду на епідемію коронавірусу та примусове закриття усіх вистав по всьому світу через занепокоєння щодо здоров’я, безпеки та самопочуття співробітників, виконавців та гостей”.

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Як відомо, базована у канадському Монреалі розважальна група “Cirque du Soleil” є найбільшим у світі сучасним виробником циркових вистав. Через поширення у світі COVID-19 вона була вимушена спершу закрити усі свої шоу в Китаї, а потім й в решті світу.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 - летальні, 86 031 особа одужала.