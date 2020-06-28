Вчені кажуть, що сонячне світло здатний інактивувати коронавірус

Згідно з дослідженням, вплив сонячного світла може інактивувати коронавірус упродовж 11-34 хвилин влітку в більшості міст США та інших міст світу.

Про це пише AlArabiya з посиланням на дослідження, опубліковане на початку червня в журналі Photochemistry and Photobiology.

"Дев'яносто відсотків або більше вірусу SARS-CoV-2 будуть інактивувані після того, як вони будуть піддаватися впливу сонячного світла опівдні в більшості міст США і світу влітку упродовж 11-34 хвилин", - йдеться в дослідженні.

Дослідження пояснює, що «ультрафіолетове випромінювання на сонце є основним віруліцидним агентом у навколишньому середовищі». Вируциди — це речовини, які знищують віруси.

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Дослідники піддають сумніву ефективність наказів щодо самоізоляції, комендантської години та інших обмежень на поширення коронавірусу та припускають, що в поширенні COVID-19 є елемент навколишнього середовища, крім прямої взаємодії між людьми.

"Якщо ми візьмемо до уваги можливу віруліцидну роль сонячного світла під час пандемії коронавірусу, то примус людей залишатися в приміщенні може мати підвищену (або гарантовану) інфекцію COVID-19 серед тих же домашніх жителів, а також серед пацієнтів та персоналу в одній і тій же лікарні або геріатричних установах", - відзначають дослідники.

Дослідження оцінило, скільки часу буде потрібно для інактивації коронавірусу в деяких містах світу опівдні влітку при максимальній сонячній експозиції.

США:

Майамі, Флорида: 14+ хвилин

Х'юстон, Техас: 16+ хвилин

Фенікс, Арізона: 18+ хвилин

Атланта, Джорджія: 18+ хвилин

Лос-Анджелес, Каліфорнія: 18+ хвилин

Вашингтон, округ Колумбія: 21+ хвилин

Філадельфія, Пенсільванія: 22+ хвилини

Нью-Йорк, Нью-Йорк: 22+ хвилини

Чикаго, Іллінойс: 22+ хвилини

Бостон, Массачусетс: 23 хвилин

Центральна і Південна Америка:

Богота, Колумбія: 11+ хвилин

Мехіко, Мексика: 11+ хвилин

Сан-Паулу, Бразилія: 13+ хвилин

Буенос-Айрес, Аргентина: 19+ хвилин

Європа:

Барселона, Іспанія: 22+ хвилини

Париж, Франція: понад 28 хвилин

Лондон, Великобританія: 30+ хвилин

Москва, Росія: 34+ хвилини

Середня Азія:

Багдад, Ірак: 18+ хвилин

Тегеран, Іран: 19+ хвилин

Стамбул, Туреччина: 22+ хвилини

Африка:

Кіншаса, Конго: 11+ хвилин

Лагос, Нігерія: 11+ хвилин

Хартум, Судан: 11+ хвилин

Каїр, Єгипет: 16+ хвилин

Азія:

Мумбаї, Індія: 11+ хвилин

Шанхай, Китай: 16+ хвилин

Сеул, Південна Корея: 18+ хвилин

Токіо, Японія: 20+ хвилин

"Здорові люди на вулиці, отримують сонячне світло, могли зазнати впливу нижчої вірусної дози з більшою ймовірністю для створення ефективної імунної відповіді", - додали вони.

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Нагадаємо: за станом на ранок 28 червня у світі зареєстровано 10 082 618 випадків COVID-19, з них 501 309 - летальних, 5 458 523 осіб одужали.