Вчені кажуть, що сонячне світло здатний інактивувати коронавірус
Про це пише AlArabiya з посиланням на дослідження, опубліковане на початку червня в журналі Photochemistry and Photobiology.
"Дев'яносто відсотків або більше вірусу SARS-CoV-2 будуть інактивувані після того, як вони будуть піддаватися впливу сонячного світла опівдні в більшості міст США і світу влітку упродовж 11-34 хвилин", - йдеться в дослідженні.
Дослідження пояснює, що «ультрафіолетове випромінювання на сонце є основним віруліцидним агентом у навколишньому середовищі». Вируциди — це речовини, які знищують віруси.
Дослідники піддають сумніву ефективність наказів щодо самоізоляції, комендантської години та інших обмежень на поширення коронавірусу та припускають, що в поширенні COVID-19 є елемент навколишнього середовища, крім прямої взаємодії між людьми.
"Якщо ми візьмемо до уваги можливу віруліцидну роль сонячного світла під час пандемії коронавірусу, то примус людей залишатися в приміщенні може мати підвищену (або гарантовану) інфекцію COVID-19 серед тих же домашніх жителів, а також серед пацієнтів та персоналу в одній і тій же лікарні або геріатричних установах", - відзначають дослідники.
Дослідження оцінило, скільки часу буде потрібно для інактивації коронавірусу в деяких містах світу опівдні влітку при максимальній сонячній експозиції.
США:
Майамі, Флорида: 14+ хвилин
Х'юстон, Техас: 16+ хвилин
Фенікс, Арізона: 18+ хвилин
Атланта, Джорджія: 18+ хвилин
Лос-Анджелес, Каліфорнія: 18+ хвилин
Вашингтон, округ Колумбія: 21+ хвилин
Філадельфія, Пенсільванія: 22+ хвилини
Нью-Йорк, Нью-Йорк: 22+ хвилини
Чикаго, Іллінойс: 22+ хвилини
Бостон, Массачусетс: 23 хвилин
Центральна і Південна Америка:
Богота, Колумбія: 11+ хвилин
Мехіко, Мексика: 11+ хвилин
Сан-Паулу, Бразилія: 13+ хвилин
Буенос-Айрес, Аргентина: 19+ хвилин
Європа:
Барселона, Іспанія: 22+ хвилини
Париж, Франція: понад 28 хвилин
Лондон, Великобританія: 30+ хвилин
Москва, Росія: 34+ хвилини
Середня Азія:
Багдад, Ірак: 18+ хвилин
Тегеран, Іран: 19+ хвилин
Стамбул, Туреччина: 22+ хвилини
Африка:
Кіншаса, Конго: 11+ хвилин
Лагос, Нігерія: 11+ хвилин
Хартум, Судан: 11+ хвилин
Каїр, Єгипет: 16+ хвилин
Азія:
Мумбаї, Індія: 11+ хвилин
Шанхай, Китай: 16+ хвилин
Сеул, Південна Корея: 18+ хвилин
Токіо, Японія: 20+ хвилин
"Здорові люди на вулиці, отримують сонячне світло, могли зазнати впливу нижчої вірусної дози з більшою ймовірністю для створення ефективної імунної відповіді", - додали вони.
Нагадаємо: за станом на ранок 28 червня у світі зареєстровано 10 082 618 випадків COVID-19, з них 501 309 - летальних, 5 458 523 осіб одужали.