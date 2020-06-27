В Італії фіксують зменшення смертності та нових випадків COVID-19

Протягом останньої доби в Італії відзначається тенденція до зменшення загальної кількості випадків захворювання та смертності унаслідок пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Сьогодні зафіксували 175 нових випадків коронавірусної хвороби, що менше ніж учора, коли таких було 259. Загальна кількість випадків в країні зросла до 240 136", - йдеться у повідомленні.

Тенденція до зменшення помітна також щодо кількості летальних випадків: протягом останньої доби їх зафіксували 8, тоді як вчора було 30. Загальна кількість летальних випадків унаслідок пандемії коронавірусу в Італії зросла до 34 716.

Зафіксовані протягом доби 8 летальних випадків є найнижчим показником з 1 березня, коли протягом 24 годин було 5 летальних випадків.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 9 999 797 випадків зараження коронавірусом, включаючи 498 945 летальних, одужало 5 414 646 людей.