В Італії фіксують зменшення смертності та нових випадків COVID-19
Про це повідомляє агенція ANSA.
"Сьогодні зафіксували 175 нових випадків коронавірусної хвороби, що менше ніж учора, коли таких було 259. Загальна кількість випадків в країні зросла до 240 136", - йдеться у повідомленні.
Тенденція до зменшення помітна також щодо кількості летальних випадків: протягом останньої доби їх зафіксували 8, тоді як вчора було 30. Загальна кількість летальних випадків унаслідок пандемії коронавірусу в Італії зросла до 34 716.
Зафіксовані протягом доби 8 летальних випадків є найнижчим показником з 1 березня, коли протягом 24 годин було 5 летальних випадків.
За даними Worldometer, у світі підтверджено 9 999 797 випадків зараження коронавірусом, включаючи 498 945 летальних, одужало 5 414 646 людей.