Пітчинги важливі в умовах карантину - голова Держкіно

Проведення конкурсних відборів кінопроєктів, так званих пітчингів, украй важливо для галузі, яка під час карантину фактично зупинилася.

Про це написала голова Держкіно Марина Кудерчук в Facebook.

"Проведення конкурсних відборів кінопроєктів вкрай важливо для сфери, яка під час карантину фактично зупинилася. Завершення розпочатих конкурсних відборів кінопроєктів та проведення нових дасть можливість кіногалузі знову почати функціонувати, забезпечувати робочими місцями фахівців галузі, будувати за кінопроєктами плани на майбутнє, вести з інвесторами, в тому числі іноземними, переговори про запуск у роботу нових проєктів", - написала вона.

Кудерчук зазначила, що після запровадження карантину змінами до Закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік» на 40% було зменшено видатки на програму підтримки кінематографії - до 450 млн грн.

"Паспорт бюджетної програми вже доопрацьовано, враховано зауваження та рекомендації та 15 червня подано Міністерством культури та інформаційної політики на погодження до Міністерства фінансів. Відразу після погодження всі договори, що укладалися Агентством, будуть профінансовані", - додала вона.

Голова Держкіно наголосила, що проведення конкурсних відборів жодним чином не впливає на фінансування вже укладених угод.