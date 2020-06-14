У Франції видали другу частину суперечливих коміксів про Євромайдан

Друга частина коміксів про Революцію Гідності – Maїdanlove – де оповідається історія кохання під час буремних подій, вийшла друком у Франції.

Збірку випустило видавництво Grand Angle, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

У коміксах у вельми довільній і суперечливій щодо політичних реалій формі розповідається про трьох молодих людей - Богдана, Олену та Іванну.

Богдан – військовослужбовець підрозділу «Беркут», який мусить виконувати накази для придушення Євромайдану. Олена й Іванна – активістки революції. За сюжетом натхненний коханням, Богдан збагнув злочинність режиму Януковича та покинув службу в «Беркуті».

У Франції видали комікси про Майдан / Фото: Андрій Лавренюк, Укрінформ

Усе це відбувається на тлі прагнень президента РФ Путіна завадити європейській інтеграції України та посилити контроль над країною через Януковича, який, за версією авторів, одержимий своїм золотим унітазом. Присутні в цій історії й «неонацисти» (за версією французьких авторів) із партії «Свобода»,

Варто зауважити у коміксі доволі правдиво представлені прагнення українців, які виступили проти корупції, злочинної влади, намагань Кремля підпорядкувати Україну та заблокувати її європейський шлях.

Згадують автори і героїв Небесної сотні. «Майдан завжди сумуватиме за цими загиблими. Вони ніколи не будуть забуті», - каже одна з героїнь.

Як повідомлялося, перша збірка коміксів Maїdanlove про події Революції Гідності вийшов у Франції навесні 2019 року.