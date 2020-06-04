Історію "Кіборгів" розповіли у коміксах

Історію українських оборонців Донецького аеропорту імені Прокоф’єва - «Кіборгів» розповіли у коміксах.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

«Випуском серії коміксів займається громадська організація «Вірні традиціям», заснована діючими військовими, добровольцями та активістами – у 2016 році задля протидії російській агресії насамперед в інформаційному плані. До роботи над коміксами було залучено молодих українських художників, які безпосередньо співпрацюють та консультуються з реальними бійцями, щоб досягти максимальної документальності оповіді», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі вже доступні сім частин коміксів.

Як повідомляв Укрінформ, 20 січня 2020 року виповнилося п'ять років від дня, коли завершилися бої за Донецький аеропорт. Оборона Донецького аеропорту, яка стала символом незламності та мужності українських військових, тривала 242 дні: з 26 травня 2014 року по 22 січня 2015 року.

За стійкість, безстрашність і непереможність українських захисників Донецького аеропорту назвали «кіборгами», а форпост українських "Кіборгів" став символом української мужності, оплотом українського духу.

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Загалом, за офіційними даними, захищаючи Донецький аеропорт загинули близько 100 військових.

16 січня в Україні відзначається День захисників ДАПу та вшановується пам’ять загиблих.