Marvel відкрив безкоштовний доступ до частини своїх коміксів

Американська компанія Marvel відкрила безкоштовний доступ до деяких своїх коміксів до 4 травня.

Про це повідомляє The Verge.

"Компанія Marvel пропонує підбірку безкоштовних коміксів за підпискою Marvel Unlimited до 4 травня, надаючи джерело таких необхідних розваг для тисяч людей серед нас, які зараз застрягли удома", - йдеться у повідомленні.

Доступ до коміксів можна отримати через додатки Marvel Unlimited на пристроях з Android або iOS, а також на веб-сайті, обравши категорію "Free Comics".

Для користувачів будуть доступні такі комікси, як "Месники проти Людей Ікс", "Чорна Пантера" том 1, "Дивовижна людина-павук: Червоний гоблін", "Люди Ікс: Темний Фенікс", "Месники", "Фантастична четвірка", "Чорна вдова", "Капітан Америка: зимовий солдат" і інші.

Раніше компанія Audible оголосила, що зробить першу аудіокнигу про Гаррі Поттера безкоштовною для трансляції.