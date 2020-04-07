YouTube видалятиме відео з теоріями змови, які пов’язують 5G та коронавірус

Компанія Google зменшить кількість відео на платформі YouTube, які поширюються хибні конспірологічні теорії про зв’язок між технологією 5G та поширенням COVID-19.

Про це повідомляє The Guardian.

«YouTube скоротить обсяг контенту, який поширює теорії змови про зв’язок між технологією 5G та пандемією коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

Проте YouTube може залишити в доступі деякі конспірологічні ролики про 5G, де не згадується коронавірус. Такі відео залишаться в якості «маргінального контенту» - тобто вони можуть бути виключені з результатів пошуку, а їх просування через інструменти YouTube буде призупинено. Ці дії знижують кількість переглядів подібних відео на понад 70%.

Рішення ухвалене Google, чиєю платформою є YouTube, після того, як щонайменше 7 веж мобільного зв’язку були підпалені минулого тижня у Великій Британії. Ця серія підпалів була зафіксована після того, як у мережі почала поширюватися чергова конспірологічна теорія, що вказує на зв’язок між вежами, які підтримують технологію 5G, та поширенням нового коронавірусу.