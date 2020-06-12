Вийшов перший том трилогії Василя Базіва "Антихрист. Справжня історія Орди-Росії"

У видавництві «Фоліо»вийшов перший том трилогії Василя Базіва «Антихрист. Справжня історія Орди-Росії» - він називається "Свята Русь-Україна і нехрещена Московія”.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Це фундаментальна епопея есе-досліджень - вулканічна версія - заперечення усіх відомих ідеологічних міфів про походження Московії та її відносин із Руссю-Україною», - каже автор.

За його словами, пошук крізь духовно-релігійну оптику приводить до висновку, що у Росії витворилася антихристиянська версія християнства.

З-під варварської маски прозирає смертоносний оскал антихриста, що оселився на північних околицях Євразійського континенту. Полярний антропогенез витворив несумісні між собою ідентичності Русі-України і Орди-Московії, що призвело до війни ординської Росії проти християнської України. Україна - антипод Росії, як антиподом антихриста є Христос», - додав Базів.

Трилогія подає велику панораму із тисячами маловідомих подій, невідомих фактів,

імен - від короля (князя) Русі-України Володимира Рюрика до президента України Петра Порошенка.

Перший том «Свята Русь-Україна і нехрещена Московія» охоплює століття від першого нападу на Київ північних диких племен мокселів у 1169 році і до початку ХХ століття.

Другий том “Антихриста” під назвою “Престол сатани” вийде невдовзі і охоплює період найбільшої богоборчої держави в історії людства СРСР.

Третій том - “Війна престолів: скрепи мракобісся і меч тамплієра” - космологічний і геополітичний контур першої після другої світової війни у Європі між Росією і Україною.

Василь Базів - кандидат політичних наук, професор кафедри суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна», ексзаступник голови Адміністрації Президента,

президент Українського центру геополітичних та національних стратегій (з 2005 р.). Автор численних художніх і наукових книг.