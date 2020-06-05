Українська письменниця отримала німецьку літературну премію

Німецьку "Міжнародну літературну премію", яку щорічно вручають за вперше перекладені на німецьку мову книги, в цьому році отримала українська письменниця і фотохудожниця Євгенія Бєлорусець.

У четвер, 4 червня, берлінський Будинок культур світу повідомив, що українка отримала нагороду за твір "Щасливі падіння", передає DW.

У фокусі текстів цієї книги — історії жінок, які вважають себе свідками власного життя і "великої історії", що змусила їх змінити біографію, прочитання дійсності, місце проживання.

Щорічно премію зазвичай присуджують тільки двом особам — автору і перекладачеві. Цього року засновники премії вирішили нагородити одразу шість письменників і шість перекладачів. Зокрема, нагороду отримала книга "Коло любителів літератури" іранського письменника Аміра Хасана Чехелтана - "за історію дорослішання з Тегерана, семінар з історії літератури".

Премії також отримали книга нігерійського автора Чигози Обиома "Плач птахів", роман "Ніжний" болгарського автора Ангела Єгова, поетичний роман "Що за чудо" гаїтянського поета Джеймса Ноеля і "Криклива прикраса" Ізабель Вайднер. Ці "шість книг розповідають про те, як люди вирішують конфлікти, як вони ростуть і зазнають невдач, як вони досягають і захоплюються", відзначило журі премії.

Фото: pinchukartcentre.org