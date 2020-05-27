Наклад роману Матіос

Наклад роману Матіос "Солодка Даруся" сягнув 200 тисяч примірників

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Укрінформ
Загальний наклад роману відомої української письменниці Марії Матіос "Солодка Даруся" досяг 200 тис. примірників. "Солодка Даруся" перекладена німецькою, англійською, французькою, італійською, польською та іншими мовами.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", яке здійснило чергове видання "Солодкої Дарусі".

"Роман "Солодка Даруся" визначної української письменниці Марії Матіос, без перебільшення, одна з найзнаковіших подій в українській літературі часів Незалежності. Французька критика (у Франції "Солодка Даруся" вийшла у найпрестижнішому видавництві "Ґаллімар") із захопленням відзначала: "Цей роман — справжня перлина! Марія Матіос має неймовірно потужний поетичний стиль. Вона впевнено тче історію — достоту, як у величній античній трагедії", - повідомляє "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

Як зазначає на своїй сторінці Матіос, "драма на три життя "Солодка Даруся" - це десять видань у львівській ПІРАМІДІ, близько 200 тисяч примірників загального накладу. Це переклади вісьмома мовами, три театральні інсценізації і незникома цікавість до книжки та її персонажів (без перебільшень) в усьому світі".

Письменниця подякувала першому видавцеві Василеві Гутковському, художникам Юрієві Коху та Сергієві Іванову, а також Івану Малковичу, Галині Букші і всій "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ЗІ", які "після епосу "Букової землі" поклали на долоню читачів вже "16-літню" мою "Солодку Дарусю" - фантастично стильну і неймовірно делікатну!".

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Як повідомлялося, роман Матіос розповідає про гірку долю Дарусі та її батьків, понівечених радянським НКВД у довоєнний та післявоєнний період окупації радянськими військами Західної України. Події розгортаються у глухому гірському селі Черемошне, що на Буковині.

Фото: видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" у Facebook 

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