Назвали переможців всеукраїнської літературної премії за найкращі фантастичні твори

На Вінниччині визначили переможців всеукраїнської літературної премії імені Ігоря Федорова за найкращі твори в жанрі фантастики.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив голова Вінницької обласної організації НСПУ Вадим Вітковський.

«На конкурс надійшло два десятки творів від авторів майже зі всієї України, але першої премії цьогоріч вирішено не присуджувати нікому», - повідомив Вітковський.

За його словами, друга премія дісталася Наталі Кондратенко з Одеси за оповідання «Нові технології». Лауреатами третьої премії стали троє авторів: Сергій Зінченко з Кривого Рогу за оповідання «Стіна проти насіння» на тему боротьби з вірусом, Олександр Ігнатенко з Лубен Полтавської області за оповідання «Відзначені» та Олександр Тригубов із Сум за оповідання «Последний день».

Журі конкурсу ім. Ігоря Федорова цьогоріч вирішило присудити ще дві заохочувальні премії - диплом і грошову винагороду отримають Олена Степанець за оповідання «Розшукується дракон» та Наталя Юницька за оповідання «Земна сестра».

Вручення нагород переможцям відбудеться після закінчення карантину.

Літературна премія імені Ігоря Федорова за найкращий твір малої форми у жанрі фантастики заснована 2018 року Вінницькою обласною організацією НСПУ та мамою відомого українського фантаста Ігоря Федорова - Нелею Миколаївною. Федоров відомий як автор сценарію двох серій американського серіалу «X-Files»(«Секретні матеріали»). За радянських часів організовував всесоюзні зльоти любителів фантастики «Віннікон». Автор збірки для дітей «Казки дивного лісу» і книги віршів «Кощуна». Переклав з англійської роман американської письменниці Джейн Йолен «Карти смутку» (Cards of Grief).