На Житомирщині стартував конкурс на літературно-мистецьку премію Лесі Українки

На Житомирщині оголосили конкурс на здобуття літературно-мистецької премії імені Лесі Українки.

Про це інформує Житомирська ОДА.

«Департаментом культури, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації оголошено конкурс на здобуття обласної літературно-мистецької премії імені Лесі Українки у 2020 році», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що премія заснована з метою увічнення пам’яті та популяризації творчої спадщини славетної української поетеси, громадської діячки Лесі Українки.

Премію присуджують у чотирьох номінаціях, серед яких література, образотворче мистецтво, музична культура та виконавська майстерність, дослідження і пропаганда творчої спадщини Лесі Українки.

Документи до участі в конкурсі можна подати до 20 липня, а її присудження відбудеться напередодні Міжнародного літературно-мистецького свята «Лесині джерела».