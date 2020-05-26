На Житомирщині стартував конкурс на літературно-мистецьку премію Лесі Українки
Про це інформує Житомирська ОДА.
«Департаментом культури, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації оголошено конкурс на здобуття обласної літературно-мистецької премії імені Лесі Українки у 2020 році», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що премія заснована з метою увічнення пам’яті та популяризації творчої спадщини славетної української поетеси, громадської діячки Лесі Українки.
Премію присуджують у чотирьох номінаціях, серед яких література, образотворче мистецтво, музична культура та виконавська майстерність, дослідження і пропаганда творчої спадщини Лесі Українки.
Документи до участі в конкурсі можна подати до 20 липня, а її присудження відбудеться напередодні Міжнародного літературно-мистецького свята «Лесині джерела».