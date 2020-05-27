Кінематографісти просять уряд перерозподілити фінансування проєктів Культурним фондом

Представники української кіноіндустрії звертаються до Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністра фінансів Сергія Марченка щодо перегляду порядку асигнувань проєктів, які претендують на підтримку Українського культурного фонду у 2020 році.

Про це повідомляє Українська кіноакадемія у Facebook.

«Згідно із затвердженим планом, понад 60-70% суми фінансування культурно-мистецьких проєктів здійснюватиметься в кінці року (у листопаді-грудні). Такий порядок унеможливлює реалізацію багатьох проєктів, зважаючи на скрутне становище, в якому опинилася сфера культури через карантинні заходи», - наголошується у листі кінематографістів на адресу Шмигаля і Марченка.

Як зазначається, Українська кіноасоціація, Українська кіноакадемія та Film Industry Association of Ukraine звертаються до представників уряду з пропозицією збільшення відсотку фінансування проєктів у перші місяці їхньої реалізації та розподілу фінансування таким чином: до 70% фінансування у червні-липні 2020 року та 30% залишкового платежу після звітності у жовтні-листопаді.

Автори просять врахувати їхні пропозиції та надати відповідь на лист від УКФ щодо перерозподілу витрат у плані асигнувань на 2020 рік.

З текстом листа можна ознайомитися за посиланням.