Творці фільмів "Додому" й "Атлантида" створили нову кінокомпанію

Творці фільмів «Додому» й «Атлантида», українські продюсери Володимир Яценко та Анна Соболевська створили кінокомпанію ForeFilms, яка зосередиться на створенні авторського повнометражного і короткометражного кіно

Про це у коментарі Укрінформу повідомив співзасновник ForeFilms, член Європейської кіноакадемії, член Української кіноакадемії, член-засновник Асоціації кіноіндустрії України, продюсер Володимир Яценко.

«Ми бачимо нашу місію в інтеграції української кіноіндустрії у європейський кінопроцес. Ті історії, які ми розповідатимемо - універсальні, але їм завжди притаманна українська ідентичність. Поки що Україна сприймається у світі незвичайно та екзотично. Ми будемо змінювати це ставлення», - зазначив Яценко.

Серед попередніх проєктів засновників продакшену такі фільми, як «Дике поле» Ярослава Лодигіна, що був представлений на фестивалі Black Nights в Талліні, «Додому» Нарімана Алієва, який брав участь у конкурсі «Особливий погляд» Канського кінофестивалю та «Атлантида» Валентина Васяновича, що вперше в історії українського кіно переміг у секції «Горизонти» Венеційського кінофестивалю.

Зараз на різних стадія виробництва у ForeFilms нові картини Валентина Васяновича, Нарімана Алієва, Антоніо Лукіча, Ірини Цілик та дебют у повному метрі Павла Острікова.

Наразі два проєкти компанії допущені до Тринадцятого пітчингу Держкіно: перший ігровий повнометражний фільм Ірини Цілик «Я і Фелікс» та короткометражний ігровий дебют «Ботіночки» Катерини Лесик. Постійно ведеться пошук нових проєктів та сценаріїв.

«Для нас кіно - це потужний канал комунікації зі всім світом та важливий інструмент культурної дипломатії. Через нього можна говорити, наприклад, про війну з Росією чи анексію Криму. Також ми хочемо розвивати глядацьку культуру перегляду авторського кіно в Україні. Наш глядач заслуговує на розумне кіно, яке порушує складні теми», - зазначила продюсер Анна Соболевська.