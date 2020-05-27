Львівський оркестр дистанційно заграв увертюру до опери Верді

Симфонічний оркестр INSO-Lviv Львівської національної філармонії в умовах карантину дистанційно зіграв і записав увертюру до опери Джузеппе Верді «Сила долі» (La Forza del Destino).

Про це колектив повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Для нас - оркестру INSO-Lviv, - це унікальний досвід. Як технічний, так і професійний. Адже запис і репетиції відбувались в час карантину, в ізоляції один від одного. Всі музиканти перебували по власних домівках, як і диригент", - йдеться у повідомленні.

У дописі зазначено, що фрагменти з декількох арій, які увійшли до увертюри, пронизані "гнівом долі". Увертюра доволі коротка, але драматична.

У проєкті взяли участь 57 музикантів. Диригент – Ярослав Шемет (Україна-Польща).

Як поінформували в пресслужбі філармонії, запис музиканти робили не на професійну апаратуру, а на власні мобільні телефони. Йому передували дистанційні репетиції через онлайн-конференції. Попередньо диригент розіслав артистам відеозапис увертюри, зіграної піаністом-акомпаніатором Шимоном Хоробінським. Після репетицій кожен музикант записав свою партію, причому декому довелося зробити кілька спроб, щоб досягти потрібного звучання. Потім з 171 файлу постійний звукорежисер оркестру Микола Басюк "звів" загальне відео.

Через складність технічних задач прем'єра запису тричі переносилася і відбулася 26 травня на сторінках оркестру у соцмережах.

Фото: bit.ua