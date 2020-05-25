Kyiv Classic Orchestra заграв біля метро "Арсенальна"

Симфонічний оркестр Kyiv Classic Orchestra у понеділок влаштував музичний перформанс просто неба біля станції метро «Арсенальна» у Києві.

Музиканти були у масках та рукавичках, вони розташувалися на відстані один від одного і зображали, ніби грають відомі мелодії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми прагнули підтримати киян, додати позитивних емоцій, показати, як поступово всі ми повертаємось до звичного життя – найкраще для цього підходить класична музика. Сьогодні відновлює роботу столичне метро, це своєрідна репетиція виходу з карантину, і ми теж провели таку невелику репетицію під відкритим небом, продемонстрували, як музиканти виходитимуть з карантину», - розповів головний диригент оркестру, який носить почесне звання «Артист ЮНЕСКО в ім’я миру», Герман Макаренко.

Оркестр на чохлах / Фото: Євген Котенко. Укрінформ

Сьогодні біля столичного метро мали прозвучати відомі мелодії: «Як тебе не любити, Києве мій!» Ігоря Шамо, «Маленька нічна серенада» Вольфганга Амадея Моцарта та «Марш Радецького» Йоганна Штрауса. Однак дощ не дав змоги розчохлити інструменти, тому музиканти «грали» беззвучно, а Макаренко наспівував мелодії.

За словами самого маестро, такі мистецькі акції особливо потрібні під час глобальних викликів, бо вони об’єднують людей, допомагають сформувати оптимістичний погляд у майбутнє, надають наснаги.

Нещодавно він ініціював міжнародний проєкт «Мистецтво проти пандемії» під егідою ЮНЕСКО, до нього долучилися артисти з усього світу – США, Японії, Франції, Південної Кореї, Індії, Грузії, Нігеру та інших.

У найближчих планах Макаренка – масштабна міжнародна акція на підтримку лікарів, яка має відбутися вже після карантину та відновлення нормального ритму життя в усіх сферах.

Симфонічний оркестр Kyiv Classic Orchestra з'явився 16 років тому, у травні в Парижі: Герман Макаренко зібрав перший колектив для виступу в штаб-квартирі ЮНЕСКО, де відзначався ювілей участі України в цій міжнародній організації.

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Перший виступ колективу відбувся у паризькій церкві Ла Мадлен, і відтоді оркестр популяризує європейську музику в Україні та українську в світі, в програмі колективу кілька тисяч творів.

Гастролі оркестру проходять у Франції, Бельгії, Італії, Сербії, Ірані, Чехії, Єгипті, Китаї та ін. Kyiv Classic Orchestra дає численні концерти, перебуваючи між Києвом, Парижем і Брюсселем. При цьому фолк, естрада і джаз також не є чужими відомому колективу.

У 2005 році Kyiv Classic Orchestra представив авторський проєкт «Музика всіх континентів» на урочистостях до 60-річчя ООН, як відзначило ВВС, ідея такого святкування була визнана однією з найкращих у світі.