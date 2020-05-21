Франківський драмтеатр готує виставу на горі Піп Іван

Івано-Франківський драмтеатр планує зіграти виставу «Нація» на горі Піп Іван і закрити театральний сезон.

Про це повідомив директор Франківського облмуздрамтеатру, народний артист України Ростислав Держипільський на місцевій ТРК «Третя Студія».

«На День Конституції зіграти «Націю» на горі Піп Іван. Це мало б бути символічне закриття сезону. Можливо, в цій ситуації це і буде вихід, бо там - природа, ми можемо зберігати дистанцію. Для людей можна зробити онлайн-трансляцію. Тому цю ідею закриття сезону ми не покидаємо», - повідомив Ростислав Держипільський.

Відомо, що через карантин з березня театр закрив сцену для відвідувачів.

Репетиції актори поновили у режимі онлайн. За інформацією Франківського драмтеатру, головний режисер Жюль Одрі так готує виставу «ГОГОЛЬ-КАБАРЕ», яку глядачам планують показати наступного театрального сезону.

«Нація» - це драма-реквієм, створена за однойменною книгою М.Матіос (інсценізація – народний артист України Р.Держипільський). Вистава створена на основі реальних подій, які відбувались на Гуцульщині у 40-х роках 20 століття. Вперше виставу показали у 2010 році на сцені Франківського драмтеатру.

Піп Іван - одна з найвищих вершин Українських Карпат 2020,5 м заввишки.