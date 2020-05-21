Франківський драмтеатр готує виставу на горі Піп Іван
Про це повідомив директор Франківського облмуздрамтеатру, народний артист України Ростислав Держипільський на місцевій ТРК «Третя Студія».
«На День Конституції зіграти «Націю» на горі Піп Іван. Це мало б бути символічне закриття сезону. Можливо, в цій ситуації це і буде вихід, бо там - природа, ми можемо зберігати дистанцію. Для людей можна зробити онлайн-трансляцію. Тому цю ідею закриття сезону ми не покидаємо», - повідомив Ростислав Держипільський.
Відомо, що через карантин з березня театр закрив сцену для відвідувачів.
Репетиції актори поновили у режимі онлайн. За інформацією Франківського драмтеатру, головний режисер Жюль Одрі так готує виставу «ГОГОЛЬ-КАБАРЕ», яку глядачам планують показати наступного театрального сезону.
«Нація» - це драма-реквієм, створена за однойменною книгою М.Матіос (інсценізація – народний артист України Р.Держипільський). Вистава створена на основі реальних подій, які відбувались на Гуцульщині у 40-х роках 20 століття. Вперше виставу показали у 2010 році на сцені Франківського драмтеатру.
Піп Іван - одна з найвищих вершин Українських Карпат 2020,5 м заввишки.