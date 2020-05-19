Херсонський театр виходить із карантину на двох відкритих сценах

Херсонський академічний музично-драматичний театр ім. Куліша розпочинає у травні показ вистав на двох відкритих сценах театру – вже на відомій для глядачів Лісовій сцені та на новій локації - сцені Театральний дворик.

Про це на брифінгу заявив генеральний директор обласного академічного музично-драматичного театру ім. Куліша Олександр Книга, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Чекаємо дозволу, коли можна буде працювати у приміщеннях. Щоб не сидіти даремно (а ви знаєте, що ми один з театрів, який вже дуже давно почав експерименти з роботою на пленері – ми грали вистави у нашому Лісовому театрі), відкриваємо новий сценічний майданчик - Театральний дворик. Квитки на першу виставу у Театральному дворику були продані за один день - зранку ми їх «вкинули», ввечері вже квитків не було», - зазначив Книга.

За його словами, у Театральному дворику глядач зможе на виставах здійснити «подорож» у європейські країни, куди цьогоріч через карантинні обмеження потрапити буде важко. Особливу атмосферу на новій локації створюють банери, на який зображені краєвиди Італії, Франції, Греції.

Відкриють Театральний дворик, що прийматиме сімдесят глядачів, 23 травня прем’єрою музичної програми «Amore mio - Італія!». У червні тут відбудеться прем’єра музичної програми «Вечір у Парижі». Глядачі не лише дивитимуться вистави, але й смакуватимуть вино та смаколики тих країн, де відбуватимуться події вистав.

Херсонський театр виходить з карантину на двох відкритих сценах / Фото пресслужби театру

На цій локації гратимуть вистави, що мали йти у Театрі-кафе, тому глядачі, яким ці вистави «заборгували» через карантин, зможуть за своїми квитками потрапити у Театральний дворик.

Що стосується Лісового театру (він розташований на базі зеленого туризму «Чумацька криниця»), то у липні, як зазначив Книга, тут відбудеться прем’єра – «Сон у літню ніч». Цікавинка цієї вистави у тому, що глядач не сидітиме на одному місці, а разом з акторами буде пересуватися з локації на локацію.

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У театрі, як і було оголошено на афішах, що з’явились під час карантину, обіцяють, що попереду херсонців чекає театральне літо. Книга також нагадав, що під час карантину у театрі працювали - ремонтували сцени, проводили дистанційні репетиції, записували відеокліпи, готували онлайн-подяки медичним працівникам.

Як раніше повідомляв Укрінформ, у Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі ім. Куліша за час карантину реконструювали одну з театральних сцен - Сцену під дахом.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, було закрито театри та інші заклади культури, розраховані на глядачів.

24 квітня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Наразі карантин продовжено до 22 травня.