"Запорожець за Дунаєм", "Лускунчик" та "Набукко": Національна опера викладає вистави онлайн

Хоча Національна опера в період карантину не одержує прибутків, але оптимізму додає те, що більшість куплених квитків глядачі не повернули в касу театру в очікуванні вистав.

Про це сказав в ексклюзивному коментарі Укрінформу генеральний директор, художній керівник Національної опери України Петро Чуприна.

«У зв’язку з карантином театр призупинив свою звичайну роботу, перш за все - показ вистав. Більшість вистав з періоду, на який припав карантин, не скасовано, а перенесено на другу половину травня, червень і липень. Нас тішить, що більшість вже куплених до карантину квитків не були повернені в касу, глядачі зберігають їх і планують відвідати вистави після зняття карантинних обмежень», - зазначив Чуприна.

Водночас він підкреслив, що в цій ситуації є можливість провести свого роду незаплановане соціологічно-театрознавче дослідження, ще раз проаналізувати глядацький попит та визначити список найбільш популярних сьогодні у глядачів оперних та балетних постановок.

«Це, безумовно, допоможе нам у формуванні афіші після відновлення роботи театру, на яку колектив з нетерпінням очікує», - підкреслив генеральний директор.

Чуприна повідомив, що у зв’язку з карантином доходи театру в березні 2020 року зменшились на 64% порівняно з березнем 2019-го, а у квітні - на 100%. Працівники частково перебувають у простої, це переважно художньо-артистичний персонал та служби художньо-постановочної частини, частково працюють дистанційно, а інженерно-технічні та господарські служби продовжують працювати у звичному режимі, адже театр – це величезний організм, який потребує постійної уваги та опікування.

«А поки що ми, як і багато театрів світу, відкрили для наших шанувальників свої архіви та виклали для перегляду в мережі Інтернет кращі вистави, серед яких «Запорожець за Дунаєм» Семена Гулака-Артемовського, «Лілея» Костянтина Данькевича, «Лючія ді Ламмермур» Гаетано Доніцетті, «Набукко», «Дон Карлос» Джузеппе Верді, «Норма» Вінченцо Белліні, «Пікова дама» і «Лускунчик» Петра Ілліча Чайковського, «Казка про царя Салтана» Миколи Римського-Корсакова», - розповів керівник Нацопери.

Він також зазначив, що під час карантину більшість співаків, артистів балету, оркестру, хору перебувають вдома у Києві або за межами міста. «Безумовно, проводити онлайн повноцінні репетиції неможливо, але багато хто з солістів балету займається вдома та викладає у мережу свої уроки, активно працює наша сторінка у фейсбуці», - зауважив Чуприна.

За його словами, помітною подією для прихильників опери стали відеокліпи, створені спільно з Італійським інститутом культури із записами відомих хорів з опер «Набукко» та «Мадам Баттерфлай», які артисти хору робили кожен індивідуально у себе вдома. Також дуже цікавим видався відеокліп, створений разом з французьким оркестром «Гексагон», музичним партнером театру, під час аншлагових зимових гастролей у Парижі.

«Артисти оркестру у своїх домівках в Парижі, а наші солістки балету тут, у Києві, кожен окремо записали свої партії, і в результаті все це склалося у дуже зворушливе відео», - констатував гендиректор.

Він також подякував давньому другу театру, балетмейстеру й танцівнику Володимиру Малахову за те, що той запропонував артистам балету для підтримання професійної форми свої майстер-класи, розміщені в інстаграмі.

Щодо гастролей Чуприна поінформував, що на період карантину були заплановані гастролі в Дубаї з оперою «Травіата», і вони не скасовані, а перенесені на початок грудня. Він також висловив сподівання, що виступи балету й оркестру в Греції та Японії у грудні 2020-го – січні 2021 року відбудуться і ніщо не завадить проведенню. А про прем’єри сказав, що через карантинні обмеження, а також з огляду на відсутність фінансування їх перенесено на четвертий квартал поточного року. «Це, передусім, спільний із Грецією проєкт постановки нового балету «Красуня і Чудовисько», спрямованого на сімейний перегляд, та концертне виконання опери «Ундіна» до ювілею Чайковського», - уточнив Чуприна