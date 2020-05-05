Кінотеатр "Краків" перетворять на культурний центр

На київській Русанівці триває капітальний ремонт будівлі колишнього кінотеатру «Краків». Після завершення робіт тут з'явиться сучасна театральна студія, кілька музичних сцен, студія звукозапису, а у великій залі демонструватиметься фестивальне кіно.

Про це розповіла в.о. директора КП «Європейський культурний центр «Краків» Оксана Абрашекова, повідомляє пресслужба КМДА.

«Цій будівлі вже 51 рік. Колись «Краків» був одним із найпопулярніших кінотеатрів міста. Тепер ми плануємо зробити з будівлі великий культурний центр, де, серед іншого, будуть кінопокази. Проте, йдеться лише про фестивальне кіно», – розповіла Абрашекова.

За її словами, після завершення робіт у «Кракові» буде чотири майданчики, на яких одночасно можна буде проводити вистави та концерти.

«Найголовніший наш майданчик – це велика зала зі сценою 220 кв. м. Зала спроєктована таким чином, що має гарні акустичні властивості та підходить для проведення музичних концертів та кінопоказів. Тут 480 глядацьких місць. Передбачено створення додаткових 20-ти місць, які можуть зайняти люди з інвалідністю», – розповіла в.о. директора культурного центру.

Наразі тривають роботи з облаштування хореографічної зали, театральної студії з репетиційною базою, малої сцени-трансформера на 60 глядацьких місць зі світловим та звуковим обладнанням та великого фойє зі сценою.

У проєкті велика увага приділена забезпеченню безбар’єрного доступу.

«На вулиці споруджують пандус біля центрального входу, щоб люди з інвалідністю могли потрапити всередину центру. З іншого боку будівлі буде зовнішній ліфт, який забезпечить доступ для людей на візках на другий поверх», – сказала в.о. директора культурного центру.

Фото: zametkiev.livjornal.com