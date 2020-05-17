У Львові пройдуть театральні вистави просто неба

У Львові сьогодні покажуть кілька лялькових вистав просто неба. Проєкт "Театр іде до тебе" втілюватимуть у різних районах міста з дотриманням протиепідемічних вимог: глядачі зможуть подивитися вистави просто зі своїх вікон чи балконів.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної держадміністрації.

"У неділю, 17 травня, в декількох районах Львова відбудеться показ вистави просто неба. Мобільний спектакль влаштовують Інститут стратегії культури та Львівський театр ляльок", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що такий проєкт – чудова нагода для глядача зустрітися з театром після тривалої перерви, наживо, а водночас і "дистанційно", із дотриманням усіх правил послабленого карантину, зокрема відстані між глядачами й акторами. Спектакль відбуватиметься на розкладній сцені у дворах будинків, які добре оглядаються з вікон і балконів. Тож глядачам не треба буде виходити на вулицю: вони зможуть бачити виставу, виглядаючи з вікон власного помешкання. Постановку адаптували під специфічний формат: скоротили тривалість, використають найбільші за розміром ляльки й декорації. Ведуча театрального свята — Марта Більська.

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Упродовж дня виставу покажуть за адресами: о 12.00 - на вул. Мазепи, 18 (район Топольної), о 14.00 - на вул. Суботівській, 9 (Левандівка), о 16.00 - на вул. Чукаріна, 24-26 (Сихів), о 18.00 - на вул. Бойківській, 5В (район Сахарова — Горіхового гаю).